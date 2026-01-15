Сообщения

Жасалма интеллект 2026-жылы жаңылык чөйрөсүн кандай өзгөртөт?

  Сүрөт Gemini’нин жардам менен жаратылды   Жаңылык индустриясы үчүн манилүү жылдын алдында BBC, WSJ, Scroll, NPO, SZ, Semafor, New York Times жана башка редакциялардын адистери арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыктары менен тааныштырабыз. Дүйнөнү катуу өзгөрткөн ChatGPT ишке киргизилгендигине үч жыл боло турган 2026-жылга кирип жатып журналисттер жана медиаменеджерлер: генеративдик ЖИге жана жаңылыктарга байланыштуу дагы кандай чоң өзгөрүүлөр бизди күтөт болду экен деп түкшүмүлдөшөт.   Авторлор бул жаатта иштеген бир катар белгилүү адистерге жана жалпы аудиторияга кайрылып, жаңы жылда кандай жаңылыктарды күтсө болот деген тариздеги суроо узатышты.   Сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөткөндөй, алар негизинен 5 трендди белгилешкен:   1. Аудитория барган сайын жаңылыктар менен жасалма интеллект аркылуу көбүрөөк тааныша баштайт   Аудитория маалымат издеп жатып жасалма интеллекттин негизинде иштеген чат-ботторду, издөө системаларын жана башка аспаптарды көбүрө...
Тенденции и прогнозы на 2026 год в сфере журналистики, медиа и технологий

Предлагаем вам краткое содержание ежегодного исследования, проведенного Институтом Рейтер о том, как ИИ меняет традиционную журналистику и какой контент будет востребован аудиторией в 2026 году.   Витус Спехар, блогер и инфлюенсер в новостях, снимает видео для миллионов подписчиков. REUTERS/Magali Druscovich   V. Spehar — американский журналист, создатель контента в соцсетях (особенно TikTok), ведущий новостного канала  UnderTheDeskNews , известный своим уникальным стилем подачи новостей, часто в формате "подкаста на столе", сочетающего серьезный анализ с юмором и личностным подходом, а также подкастов и YouTube-шоу, освещающих актуальные события для широкой аудитории, фокусируясь на объяснении сложных тем простым языком.    Автор Nic Newman .   Мир пока находится на ранней стадии очередного крупного технологического сдвига (генеративного ИИ), который кардинально изменит новостную индустрию и даст более эффективные способы получения и сбора информации в бол...
2026-жылга карата журналистика, медиа жана технология жаатындагы тенденциялар жана божомолдор

Блогер жана жаңылыктардагы инфлюенсер ( Vitus "V" Spehar)  Витус Спехар миллиондогон жазылуучулары үчүн видеолорду тартып келет. REUTERS/Magali Druscovich Жасалма интеллект салттуу журналистиканы кандайча өзгөртүп жатканы жана 2026-жылы аудитория тарабынан кандай контентке суроо-талап болору боюнча Рейтер институту тарабынан жүргүзүлгөн жылдык изилдөөнүн кыскача баяндамасын сунуштайбыз.   V. Spehar – америкалык журналист, социалдык медиа контенттин (айрыкча TikTok’то) жаратуучусу жана UnderTheDeskNews жаңылыктар каналынын алып баруучусу, ал өзүнүн жаңылыктарды чагылдыруунун өзгөчө стили менен белгилүү, көбүнчө терең, олуттуу талдоону юмор, тамаша жана жеке пикири менен айкалыштырган «стол үстүндөгү подкаст» форматында иш алып барат. Ал ошондой эле жалпы аудитория үчүн учурдагы окуяларды чагылдырган подкасттарды жана YouTube шоуларын алып барат, татаал темаларды жөнөкөй тил менен түшүндүрүүгө басым жасайт.   Автору Nic Newman .   Дүйнө азыр кезектеги ири технологиялы...
