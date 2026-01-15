Жасалма интеллект 2026-жылы жаңылык чөйрөсүн кандай өзгөртөт?
Сүрөт Gemini’нин жардам менен жаратылды Жаңылык индустриясы үчүн манилүү жылдын алдында BBC, WSJ, Scroll, NPO, SZ, Semafor, New York Times жана башка редакциялардын адистери арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыктары менен тааныштырабыз. Дүйнөнү катуу өзгөрткөн ChatGPT ишке киргизилгендигине үч жыл боло турган 2026-жылга кирип жатып журналисттер жана медиаменеджерлер: генеративдик ЖИге жана жаңылыктарга байланыштуу дагы кандай чоң өзгөрүүлөр бизди күтөт болду экен деп түкшүмүлдөшөт. Авторлор бул жаатта иштеген бир катар белгилүү адистерге жана жалпы аудиторияга кайрылып, жаңы жылда кандай жаңылыктарды күтсө болот деген тариздеги суроо узатышты. Сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөткөндөй, алар негизинен 5 трендди белгилешкен: 1. Аудитория барган сайын жаңылыктар менен жасалма интеллект аркылуу көбүрөөк тааныша баштайт Аудитория маалымат издеп жатып жасалма интеллекттин негизинде иштеген чат-ботторду, издөө системаларын жана башка аспаптарды көбүрө...