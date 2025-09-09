Internews приглашает межстрановые команды принять участие в конкурсе на производство контента. Самые яркие, креативные, необычные проекты получат финансовую поддержку в рамках проекта CARAVAN. Прием заявок продлен до 31 октября 2025 года. Межстрановые команды могут принять участие в грантовом конкурсе на производство контента по актуальным темам для Центральной Азии, способствующим региональному сотрудничеству. Заявители из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана могут претендовать на получение гранта на сумму до 10 тысяч евро. Заявители из Узбекистана могут подать проект на сумму не более 10 тысяч евро, которая будет предоставлена в виде стипендии индивидуальным участникам проекта. Мы принимаем только командные заявки — команда должна объединять редакции и/или их представителей из разных стран Центральной Азии (из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана). Минимум две страны в одной команде. Internews предоставит победителям конкурса возможность участия в ...