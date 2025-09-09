Сообщения

Гранты для межстрановых команд от CARAVAN: конкурс продлен до 31 октября

Изображение
  Internews  приглашает межстрановые команды принять участие в конкурсе на производство контента. Самые яркие, креативные, необычные проекты получат финансовую поддержку в рамках проекта CARAVAN.   Прием заявок продлен до 31 октября 2025 года. Межстрановые команды могут принять участие в грантовом конкурсе на производство контента по актуальным темам для Центральной Азии, способствующим региональному сотрудничеству. Заявители из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана могут претендовать на получение гранта на сумму до 10 тысяч евро. Заявители из Узбекистана могут подать проект на сумму не более 10 тысяч евро, которая будет предоставлена в виде стипендии индивидуальным участникам проекта. Мы принимаем только командные заявки — команда должна объединять редакции и/или их представителей из разных стран Центральной Азии (из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана). Минимум две страны в одной команде. Internews предоставит победителям конкурса возможность участия в ...
Отправить комментарий
Далее...

Эки тил – бир аудитория: жаңы медиа Yido Кыргызстанда кандай иштеп жатат

Изображение
Yido'нү ачууга негизги себеп – адамды журналистикага кайтарсакпы деген ой болгон. Сүрөттү Александра Титова берди. Кыргызстанда дароо эки тилде – кыргызча жана орусча чыккан Yido — Үйдө деген медиа өз ишин баштады. Бул бири-биринин котормолору эмес, эки тилде чыккан кадимки өз алдынча контент. Долбоордо иштеген команданын пикиринде, бул аудиторияны бөлбөй, тескерисинче, аны жеке окуялардан баштап маданияттагы жана коомдогу өзөрүүлөр сыяктуу маанилүү жалпы темалардын айланасында бириктирүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. «Новый репортёр» Yido'нүн журналисттери менен сүйлөшүп, азыркы Кыргызстанда жаңы медианы иштетүү кандай экенин биле алды. «Биз – үй тууралуу окуяларбыз, анын ар бир тургуну – баалуулуктар калыптанып, ар бирөөнүн маселеси же кубанычы жалпы маселе же кубаныч болгон үй-бүлөнүн бөлүгү болуп эсептелет. Ушул ойду биз аудиториябызга жеткиргибиз келет. Биз адамдын эркине ишенебиз жана аны менен суктанабыз. Мыйзам чегиндеги адилеттикке үмүт өчкөндө жалпы үйүбүз үчүн күрөшкөн эл ка...
Отправить комментарий
Далее...